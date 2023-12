O próximo projeto ambicioso de Ridley Scott depois de ‘Napoleão’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Depois do sucesso de Napoleão nos cinemas, o diretor Ridley Scott – responsável por outros sucessos como Alien, O Oitavo Passageiro (1979) e Blade Runner – O Caçador de Androides (1982) – já tem outra aposta ambiciosa saindo do forno. Mais de duas décadas mais tarde, Gladiador (2000) vai ganhar uma sequência, programada para estrear em novembro de 2024. O filme original, protagonizado por Russel Crowe, alcançou sucesso estrondoso nas bilheterias da época — e faturou cinco estatuetas no Oscar de 2001, incluindo o prêmio de melhor filme. A trama acompanha Maximus (Crowe), poderoso general romano traído pelo imperador e condenado à escravidão, e sua jornada em busca de vingança.

Detalhes sobre o enredo da sequência ainda não foram revelados, porém, o longa deve mostrar os impactos da história de Maximus na vida de Lucius, o filho de Lucilla (Connie Nielsen) e sobrinho de Commodus (Joaquin Phoenix), que acompanhou de perto todos os eventos no coliseu. O ator irlandês Paul Mescal está escalado para viver Lucius, enquanto Connie Nielsen e Derek Jacobi retornam para seus papéis originais. Outros nomes confirmados no elenco, cujos personagens ainda não foram divulgados, são Pedro Pascal, Denzel Washington e Joseph Quinn.

Napoleão

Dirigido por Ridley Scott e com Joaquin Phoenix de protagonista, o filme Napoleão chegou aos cinemas no mês passado e rapidamente mostrou resultado surpreendente em bilheteria. Criticado por historiadores, especialmente franceses, o longa se vale de algumas liberdades históricas para passar ideias básicas sobre a índole do personagem e derrapa com três erros drásticos: a decapitação de Maria Antonieta, o ataque às pirâmides do Egito e as idades desiguais de Napoleão e Josephine, esposa do general.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial

Continua após a publicidade