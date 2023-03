O curioso leilão milionário de ‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O interesse das pessoas por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, filme favorito ao Oscar que concorre a 11 estatuetas, extrapolou as discussões acaloradas na internet e se materializou em um leilão online finalizado nesta quinta-feira, 2. Ao todo, 43 objetos de cena usados no longa protagonizado por Michelle Yeoh foram leiloados e arrecadaram 555.725 dólares (aproximadamente 2,8 milhões de reais) — valor este doado para instituições de caridade.

Entre as peças mais cobiçadas pelos fãs estava o boneco do guaxinim Raccacoonie, uma paródia do rato Remi da animação Ratatouille, arrematado por 90.000 dólares (468.000 reais). Além da marionete, uma prótese de cachorro-quente em formato de mãos foi vendida por 55.000 dólares (256.000 reais) e o troféu de auditor do mês em formato de brinquedo sexual, que aparece na mesa da funcionária pública vivida por Jamie Lee Curtis, foi leiloado por 60.000 dólares (312.000 reais). Já a clássica pedra com olhos colados foi arrematada por 13.200 dólares (aproximadamente 67.000 reais).

Em entrevista ao jornal americano The New York Times, Jason Kisvarday, desenhista de produção do filme do estúdio A24, contou que ficou surpreso com o valor que alguns itens atingiram. “Geralmente não há muita demanda ou interesse nesse tipo de coisa depois que o filme é lançado”, contou. O valor arrecadado no leilão será doado para três instituições: o Asian Mental Health Project, o Transgender Law Center e o Laundry Workers Center.