5 filmes para quem gostou de ‘Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo’

Principal indicado ao Oscar 2023, o filme Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo narra a história de uma família chinesa nos Estados Unidos que acaba, meio sem querer, envolvida com uma complexa trama de viagem entre diferentes universos. Mesclando humor, ação e drama, a produção traz também uma série de homenagens a outros filmes da história do cinema. Confira a seguir cinco produções que servem como complemento à trama protagonizada por Michelle Yeoh.

Matrix

Onde assistir: HBO Max

O filme de 1999 com Keanu Reeves revolucionou o cinema de ação, ao trazer tramas filosóficas e movimentos de artes marciais para as cenas de luta — quebrando o reinado dos longas americanos com excesso de testosterona, tiroteios e explosões. A produção também mostra seus personagens sendo capazes de acionar habilidades variadas, que são “baixadas” em seus cérebros, como um computador — algo parecido com o que ocorre com Evelyn, interpretada por Michelle no filme, que acessa qualidades de suas outras versões por aí.

Ratatouille

Onde assistir: Disney+

A adorável animação que traz um rato cozinheiro é homenageada de forma explícita em Tudo em Todo o Lugar. Em uma das realidades, Evelyn é uma chef que compete com outro cozinheiro. Ele, porém, conta com a ajuda de um guaxinim dentro de seu chapéu — mesmo recurso usado pelo simpático ratinho da animação.

Amor à Flor da Pele

Onde assistir: Prime Video e Mubi



Um dos filmes mais bonitos do cineasta chinês Wong Kar-wai, o romance acompanha um homem e uma mulher que se apaixonam, porém, ambos são casados e desconfiam de que seus cônjuges não sejam fieis. Delicado e poético, o filme tem diversas cenas e diálogos entre os dois protagonistas em becos escuros — inspiração para o momento no qual Evelyn conversa com Waymond (Ke Huy Quan), em um universo no qual eles não ficaram juntos.

O Tigre e o Dragão

Onde assistir: HBO Max

Longa que alçou Michelle à fama mundial, o drama do cineasta Ang Lee, de 2000, foi um reforço para a onda iniciada por Matrix, em que cenas de luta ganharam contornos mais artísticos — vertente usada por Tudo em Todo o Lugar. Ambientado na dinastia chinesa Qing do século XIX, uma espada especial é roubada e coloca um grupo de guerreiros na caçada para tê-la de volta.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

Onde assistir: Disney+

Tudo em Todo o Lugar foi lançado próximo à superprodução da Marvel na qual o herói vivido por Benedict Cumberbatch se vê viajando por diferentes universos. Logo, comparações não faltaram. Enquanto o filme indicado ao Oscar tem uma pegada mais criativa e bem humorada, o longa da Marvel é mais sombrio e tem até um pé no terror. Comparações à parte, ambos são filmes que valem uma sessão de puro entretenimento.