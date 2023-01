O convite que levou astro de ‘Tudo em Todo Lugar’ até a Marvel

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Astro de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo ao lado de Michelle Yeoh, o ator Ke Huy Quan, que venceu o Globo de Ouro pelo filme, em breve poderá ser visto na Marvel — e ele revelou a forma inusitada sobre como conseguiu esse emprego. Em entrevista ao podcats Happy Sad Confused, ele explicou que o convite para participar da segunda temporada de Loki, estrelada por Tom Hiddleston, partiu do chefão do estúdio de super-heróis Kevin Feige.

“Quando nosso filme [Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo] foi lançado, o primeiro telefonema que recebi foi de Kevin Feige, que gentilmente me perguntou se eu queria entrar para o UCM [Universo Cinematográfico da Marvel]”, explicou. Além do sucesso recente nos cinemas, Ke Huy Quan também já fez parte de grandes produções como Indiana Jones e o Templo da Perdição e Os Goonies. Seu papel na segunda temporada de Loki ainda não foi revelado.

“Depois liguei para a turma e disse, ‘quer saber, ninguém quer me contratar, exceto Steven Spielberg, George Lucas, The Daniels e Kevin Feige’. 2022 é o ano de que sempre me lembrarei porque foi um dos anos mais felizes da minha vida”, comentou. Agora em 2023, o ator já começou a colher os frutos de seu trabalho — e deve chegar com tudo no Oscar.

