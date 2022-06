‘Tudo em Todo o Lugar’, uma deliciosa piração cinematográfica

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Quando foi lançado nos Estados Unidos, em abril, Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo causou frenesi entre crítica e público. A produção do estúdio indie A24, responsável por tramas aclamadas, como Moonlight e Ex-Machina, surpreendeu os cinéfilos ao apresentar uma trama original, intensa e com reviravoltas que foram ampliadas em teorias pela internet. Na trama, uma família de imigrantes chineses nos Estados Unidos, formada pela mãe e esposa nervosa Evelyn (Michelle Yeoh), o pai e marido bonzinho Waymond (Ke Huy Quan), e a filha melancólica Joy (Stephanie Hsu), se vê no meio de uma intrincada rede de acontecimentos quando são interceptados por um representante de outro universo. Segundo essa figura misteriosa, Evelyn é a possível salvadora do mundo e precisa então acessar as habilidades de suas demais versões em universos paralelos. O longa chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 16, em salas selecionadas. A estreia com o circuito ampliado acontece na outra quinta, 23.