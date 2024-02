Mubi: 5 filmes recentes cruciais no streaming para quem quer ser cinéfilo

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Ao priorizar a curadoria sobre o volume de títulos, o serviço de streaming Mubi conquistou uma base de assinantes cinéfilos que se entusiasmam com filmes de Agnès Varda, Luis Buñuel, Walerian Borowczyc e outros autores essenciais do cinema de arte. Equilibrando imagens delirantes e temas pungentes, o catálogo vai dos primórdios dos filmes mudos à consciência social do Cinema Novo Francês — mas não vive só de resgatar produções do passado. Com lançamentos exclusivos, a plataforma vai crescendo no circuito de distribuição e contém alguns dos mais importantes lançamentos dos últimos anos. Confira, a seguir, cinco excelentes portas de entrada à cinefilia disponíveis na Mubi:

Drive My Car (2021)

Indicado a 4 categorias do Oscar 2022 e vencedor de “melhor filme estrangeiro”, Drive My Car adapta a obra inefável do japonês Haruki Murakami em 3 horas repletas de silêncios ponderativos e diálogos afiados sobre as relações do cotidiano. Na história, o ator viúvo Yusuke (Hidetoshi Nishijima) busca por um motorista enquanto trabalha em uma nova peça. Após contratar a jovem Misaki, de 20 anos, ambos desenvolvem uma relação que o permite refletir sobre o antigo casamento e sua subjetividade, assim como a da funcionária.

Folhas de Outono (2023)



Comédia agridoce, o finlandês Folhas de Outono se passa na Helsinque contemporânea, onde a solitária Ansa (Alma Pöysti) conhece o soturno Holappa (Jussi Vatanen). Ambos se apaixonam após uma noite de Karaokê, mas, entre encontros e desencontros, penam para viver o amor de cinema que desejam. No caminho, o diretor Aki Kaurismäki encaixa diversas referências à sétima arte e debate o encontro entre o romantismo da ficção e os percalços da realidade.

Frances Ha (2012)



Clássico contemporâneo quase sinônimo à geração de artistas e cinéfilos da década passada, Frances Ha apresentou ao mundo uma das mentes que mais afeta a produção de hoje: Greta Gerwig — de Barbie, Adoráveis Mulheres e Lady Bird. Antes de partir para a direção, a atriz escreveu o filme ao lado de seu atual parceiro, Noah Baumbach, e nele vive a idealista personagem título, uma dançarina de 27 anos que insiste em ver a vida com positividade e sentimentalismo, mesmo que as dificuldades financeiras e intrigas emocionais dificultem a tarefa.

Lamb (2021)



Neste terror psicológico produzido por Béla Tarr e estrelado por Noomi Rapace, um casal sem filhos vive na paisagem rural da Islândia sem muita animação — até encontrar uma recém-nascida em seu celeiro. Mais que um bebê abandonado, Ada é uma peculiar criatura meio humana, meio cordeiro, que ambos decidem adotar e amar mesmo assim. O equilíbrio da família feliz, porém, é logo ameaçado pela chegada do irmão do patriarca e pelos berros da ovelha que é mãe biológica de Ada.

Holy Spider (2022)

Dirigido pelo iraniano Ali Abassi — que também encabeçou dois episódios da série The Last of Us —, o suspense Holy Spider é baseado na história real de Saeed Hanaei, serial killer que caçava profissionais do sexo e assassinou 16 mulheres entre 2000 e 2001. No longa, a jornalista fictícia Arezoo Rahimi (Zar Amir Ebrahimi) investiga o caso e destrincha as intenções pretensamente “sagradas” do criminoso.

