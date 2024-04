Monstros e panda superam freiras na bilheteria dos cinemas

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Em sua segunda semana em cartaz, Godzilla e Kong: O Novo Império segue no topo das bilheterias brasileiras junto a Kung Fu Panda 4, que completou sua terceira semana de exibição. Enquanto o filme do Panda continua na segunda posição com mais de 266.000 espectadores, a aventura dos gigantes atraiu 400.830 brasileiros para as salas, acumulando assim 8,89 milhões de reais entre 4 e 7 de abril. Juntos, os filmes animalescos já superam a marca de 50 milhões arrecadados, segundo a Comscore.

O Novo Império acompanha as criaturas de seu título pouco tempo após os acontecimentos de Godzilla vs Kong (2021). Inimigos declarados, um anda sobre a Terra enquanto o outro habita o centro do planeta — até o surgimento de um inimigo em comum que planeja instaurar uma nova Era de Gelo. Sob risco de vida, o par deve então unir forças para salvar tanto o mundo dos monstros quanto o dos humanos. Já em Kung Fu Panda 4, o protagonista Po deve encontrar um pupilo para assumir o cargo de Guerreiro do Dragão antes que uma temida feiticeira drene os poderes de todos os mestres de artes marciais da China.

Dentre as estreias de 4 de abril, a mais bem-sucedida é A Primeira Profecia, que ocupa o terceiro lugar do ranking com mais de 136.000 espectadores e 3 milhões de reais arrecadados. Com Sônia Braga no papel de vilã, o novo capítulo da franquia sobre o Anticristo conta a história de uma noviça que chega a um convento italiano em 1971, mas tem seus planos de ser ordenada como freira atrapalhados por sinais de que o local será berço para o herdeiro de satã. Junto a ele, Uma Prova de Coragem e Uma Família Feliz também estrearam na lista, confira:

Ranking dos filmes que mais arrecadaram no Brasil (de 4 a 7 de abril):



Godzilla e Kong: O Novo Império

Kung Fu Panda 4

A Primeira Profecia

Os Farofeiros 2

The Chosen – Os Escolhidos

Uma Prova de Coragem

Duna: Parte Dois

Dois é Demais em Orlando

Uma Família Feliz

Instinto Materno

