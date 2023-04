Jonathan Majors: novas acusações de abuso complicam astro da Marvel

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

No dia 8 de maio, o astro da Marvel Jonathan Majors responderá no tribunal às acusações de violência doméstica contra uma então namorada que teria sido agredida numa briga. Seus representantes legais alegam inocência, mas o caso pode se complicar para o ator: fontes próximas ao caso informaram à revista americana Variety que “várias supostas vítimas de abuso de Majors” se apresentaram após sua prisão, em março, e estão colaborando com a investigação.

Estrela em ascensão em Hollywood e peça central da nova leva de filmes da Marvel, Majors foi detido sob as acusações de estrangulamento, agressão e assédio no dia 25 de março, em Nova York. Policiais chegaram ao prédio em que o ator se encontrava após uma denúncia por chamada telefônica. Lá, encontraram a mulher de 30 anos que alega ter sido atacada e atestaram a presença de ferimentos leves em sua cabeça e pescoço.

Dias depois, os advogados do ator divulgaram uma sequência de mensagens supostamente trocadas entre ele e a vítima em que ela parece “assumir a culpa” pela briga. O print reconhece que a discussão de fato ocorreu, e que a mulher foi levada ao hospital, mas ela diz não compactuar com as acusações. “Parece com as mensagens de texto de uma mulher abusada de livro didático ”, disse à Variety uma pessoa que trabalha com Majors em um projeto futuro.

Logo que a acusação surgiu, o ator da Broadway Tim Nicolai usou o Twitter para se pronunciar sobre o caso. “Já estou vendo um monte de ‘por que você não fez nada?!’ Pessoal, as pessoas tentaram. Em última análise, precisava que uma vítima se apresentasse. É ao mesmo tempo horrível saber que ele ainda está fazendo isso e também um alívio que ele pode nunca mais fazer. Muitos de nós somos próximos de pessoas (e às vezes várias pessoas) que ele prejudicou diretamente. Não sei se vão falar sobre isso. A decisão é totalmente delas”, escreveu ele, indicando a existência de outras possíveis vítimas de abuso.

Até o momento, Majors está escalado como o protagonista de Vingadores: A Dinastia Kang, programado para chegar aos cinemas em 2025. Além do papel no Universo Cinematográfico da Marvel, o ator também está prestes a interpretar o bad boy da NBA Dennis Rodman no filme da Lionsgate 48 Hours in Vegas. Outros projetos que estão na balança incluem Da Understudy, de Spike Lee, para a Amazon.