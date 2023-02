‘Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania’ apresenta novo vilão da Marvel

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Ant-Man and the Wasp: Quantumania; Estados Unidos; 2023. Em cartaz)

Scott (Paul Rudd), o Homem-Formiga, quer deixar as aventuras heroicas de lado para ser um bom pai e compensar com a filha o tempo perdido. Mas o tal Reino Quântico, que foi fundamental para a vitória dos Vingadores diante do malvadão Thanos, suga os dois junto da vespa Hope (Evangeline Lilly) e seus pais, Janet (Michelle Pfeiffer) e Hank Pym (Michael Douglas). Nesse mundo dominado por criaturas estranhas e pelas peripécias do multiverso, o grupo vai enfrentar Kang — o novo vilão da Marvel, vivido por Jonathan Majors — sem abdicar do humor, que é a marca do herói.