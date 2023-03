O que diz a suposta troca de mensagens entre Jonathan Majors e namorada

Advogados do astro da Marvel Jonathan Majors, acusado de violência doméstica, divulgaram nesta semana uma sequência de mensagens supostamente trocadas entre ele e a suposta vítima. Nas mensagens, a pessoa parece “assumir a culpa” pela briga em um print divulgado sem muito contexto. A mulher não identificada, que seria a namorada do ator, relata ter contado à polícia que a discussão foi “culpa dela” por tentar pegar o celular do ator, mas que eles “tiveram que prendê-lo por protocolo” quando viram os ferimentos nela e tomaram conhecimento da discussão.

As mensagens teriam sido enviadas pouco depois da prisão do ator, detido no último fim de semana acusado de agressão e assédio. A prisão se deu depois que a polícia de Nova York atendeu a um chamado para o 911, telefone do sistema de emergência americano, e verificou “ferimentos leves na cabeça e no pescoço” da mulher. “Eu também pedi para dizerem ao juiz que a ligação tinha a ver comigo desmaiando e passando mal, e sua preocupação como meu parceiro devido à nossa comunicação anterior”, relata as mensagens, que também apontam um pedido para que menções a um estrangulamento sejam retiradas do boletim de ocorrência. “Eles ligaram novamente para saber como estou e reiterei que isso não foi um ataque e eles não têm minha bênção sobre nenhuma acusação feita”, diz outro trecho.

O print das mensagens por si só não inocenta Majors e, na verdade, assume que uma briga de fato aconteceu e que a mulher foi levada ao hospital com ferimentos. Documentos obtidos pela revista americana People mostram que a mulher disse à polícia que Majors supostamente a “golpeou seu rosto com a mão aberta, causando dor substancial e uma laceração atrás da orelha”. Ele também teria agarrado sua mão e pescoço, “causando hematomas substanciais”. “Temos uma investigação ativa e em andamento, mas não podemos comentar além disso”, informou um representante do promotor de Manhattan ao veículo.

Advogada de Majors, Priya Chaudhry disse em comunicado que o ator nega as agressões. “Nesse mesmo dia, apenas sete ou nove horas depois, ela enviou mensagens de texto ao Sr. Majors admitindo que foi ela quem usou força física contra ele”, afirmou Chaudhry. “Ela também negou quaisquer alegações de que ele havia feito algo com ela e confirmou que o Sr. Majors ligou para o 911 por causa de sua condição mental.”, diz o comunicado.

Especialista em violência doméstica, Carol Wick alertou à revista que é importante analisar o caso com calma, já que muitas vítimas “começam a questionar por que gostariam que seu parceiro fosse preso”. “Muito do gaslighting (manipulação psicológica) que acontece em relacionamentos abusivos é para convencer as vítimas de que o abuso que sofreram é culpa delas”, disse ela.

Confira o print da conversa e tradução:

🚨 CASO JONATHAN MAJORS — ATUALIZAÇÃO Foi divulgada pela equipe jurídica de JM mensagens indicando que ele não é culpado por ‘briga doméstica’ que o levou à prisão no último sábado. As mensagens teriam sido enviadas por sua namorada, a vítima. Abaixo você confere a tradução e… pic.twitter.com/u6xQhuaW39 — Nação Marvel • Lugar Nenhum (@NacaoMarvelLN) March 30, 2023

Em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (2023), Jonathan Majors interpreta o vilão Kang. Já na série Loki, do Disney+, interpreta Victor desde 2021.