O problema que ator da Marvel causou para o Exército dos EUA

Após a prisão do ator Jonathan Majors no sábado 25 por acusações de estrangulamento, agressão e assédio a uma mulher, o Exército dos Estados Unidos derrubou uma recém-lançada campanha publicitária para recrutamento de soldados que contava com participação do astro de Hollywood.

Duas propagandas narradas por Majors começaram a ser divulgadas no início do torneio de basquete universitário March Madness com o objetivo de aumentar o número de recrutas. A escolha do ator, que tinha função de ajudar a alcançar o público jovem, se deu pelos recents trabalhos e destaque, entre eles “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania”, da Marvel, e “Creed III”, que se passa no universo dos filmes do boxeador Rocky Balboa.

Em um comunicado publicado no domingo, o Departamento de Marketing do Exército afirmou que as Forças Armadas estavam cientes da prisão do ator e estavam “profundamente preocupados com as alegações”. Em nota, o departamento afirma que, embora Majors seja “inocente até que se prove o contrário, a prudência determina que retiremos nossos anúncios até que a investigação sobre essas alegações seja concluída”.

Segundo a polícia de Nova York, o ator estava envolvido em uma disputa doméstica com uma mulher de 30 anos, que confirmou aos policiais a agressão. A advogada de Majors, Priya Chaudhry, comunicou neste domingo que havia evidências que comprovavam a inocência do ator, uma “vítima de uma briga com uma mulher que ele conhece”.

As duas propagandas do Exército que foram ao ar, intituladas “Vencendo Obstáculos” e “Empurrando o Amanhã”, fazem parte do plano para reviver o lema do Exército: “Seja Tudo o que Você Pode Ser”. A propaganda destaca não só a importância da história do Exército mas também algumas das muitas profissões que os recrutas podem exercer.

O ano de 2022 foi o pior ano de recrutamento das Forças Armadas dos EUA na história recente, 25% abaixo da meta de alistar 60.000 recrutas. Os novos anúncios foram chave no esforço do Exército para encontrar novas maneiras criativas de atrair recrutas e garantir que o serviço tivesse o número de tropas necessárias para ajudar a defender a nação.

