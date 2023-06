James Cameron compara tragédia de submarino ao próprio Titanic

James Cameron, diretor do clássico Titanic, comentou pela primeira vez sobre a tragédia do submersível com cinco pessoas que embarcou em uma viagem de alta profundidade para ver os destroços do navio real que naufragou em 1912. “Estou impressionado com a semelhança com o próprio desastre do Titanic, em que o capitão foi repetidamente avisado sobre o gelo à frente de seu navio e ainda assim navegou a toda velocidade em direção a um campo de gelo em uma noite escura, e muitos morreram como resultado”, disse Cameron à emissora americana ABC News nesta quinta-feira, 22. “É uma tragédia muito semelhante exatamente no mesmo local. É espantoso e realmente surreal.”

‘Titanic’ director James Cameron on the ‘catastrophic implosion’ of Titan submersible: “I’m struck by the similarity of the Titanic disaster itself, where the captain was repeatedly warned about ice ahead of his ship and yet he steamed at full speed into an ice field." pic.twitter.com/vO8JkCXS5f — ABC News (@ABC) June 22, 2023

Em 1995, quando se preparava para realizar o filme, o cineasta utilizou tecnologia russa de ponta e engenhocas inéditas para captar imagens dos destroços do Titanic, ao longo de doze mergulhos que, juntos, totalizaram algo entre 10 e 15 horas, segundo ele, submerso. Na entrevista à ABC News, Cameron apontou que, enquanto projetista de submersíveis, ele entende os desafios de fazer uma máquina dessas funcionar e defendeu a prática desses mergulhos — mas destacou que a segurança é primordial. “É absolutamente crítico que as pessoas entendam que o mergulho submerso profundo é uma arte madura”, disse Cameron. “Muitas pessoas da comunidade ficaram preocupadas com esse submarino e até escreveram cartas para a empresa dizendo que o que estavam fazendo era muito experimental e que precisava ser certificado.” O cineasta também contou que era amigo de Paul-Henry Nargeolet, um piloto francês que estava entre os passageiros. “É uma comunidade muito pequena. Eu o conheço há 25 anos. Que ele tenha morrido dessa forma trágica é quase impossível de processar”, completou Cameron.

O submersível Titan, da OceanGate Expeditions, estava desaparecido em alto-mar no Atlântico Norte desde domingo, 18. Nesta quinta-feira, a Guarda Costeira americana comunicou que foram encontrados destroços que indicam a provável morte dos passageiros.

