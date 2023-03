Indicado ao Oscar, herói e terror: 5 filmes que chegam ao cinema em março

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O mês de março vai ser agitado para os cinemas. Além do Oscar, que acontece no dia 12, as salas também receberão sequências de franquias queridinhas do público, que prometem alavancar a audiência dos cinemas. Confira a seguir:

Entre Mulheres

Indicado à melhor filme e roteiro adaptado no Oscar, o longa dirigido por Sarah Polley entra em cartaz no dia 2. Na trama inspirada no livro homônimo da canadense Miriam Toews, um grupo de mulheres que vive isolada em uma comunidade religiosa se reúne para decidir o que fazer depois de descobrir que foram dopadas e abusadas por anos pelos homens do local.

Pânico 6

Com estreia marcada para o dia 9, a sequência de uma das franquias mais famosas do terror leva o clima de perseguição e assassinatos sangrentos para a vida agitada de Nova York. O filme ainda marcará o retorno de Melissa Barrera (Sam), Jenna Ortega (Tara), Jasmin Savoy Brown (Mindy), Mason Gooding (Chad), Courteney Cox (Gale) e Hayden Panettiere (Kirby).

Shazam! Fúria dos Deuses

Para os amantes do universo dos super-heróis, a DC lança a sequência de Shazam no dia 16. O filme segue a história do adolescente Billy Batson (Asher Angel), que se transforma no herói-adulto Shazam (Zachary Levi), e se diverte testando os limites de suas habilidades enquanto enfrenta forças do mal.

John Wick 4: Baba Yaga

Com estreia no dia 23, o filme deve levar para os cinemas os fãs da trama de ação. A história traz Keanu Reeves na pele de um ex-assassino de aluguel que volta ao ofício em busca de vingança. Para concluí-la, no entanto, ele terá que lutar contra aqueles que ameaçam a sua vida.

O urso do Pó Branco

O filme que chega aos cinemas no dia 30 conta a história real no mínimo inusitada de um urso morto por overdose de cocaína há quase quarenta anos nos Estados Unidos. O animal consumiu a droga que encontrou na floresta, lançada do avião de um traficantes fuga. Apesar de não existir indícios de que o urso tenha machucado alguém, no filme ele é um assassino que desmembra qualquer um que cruzar seu caminho.