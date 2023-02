O inacreditável filme sobre urso que ‘consumiu’ cocaína na vida real

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Um urso morto por overdose de cocaína há quase quarenta anos nos Estados Unidos tem sua história contada de forma chocante — mas bem-humorada — no filme O Urso do Pó Branco (Cocaine Bear, 2023, EUA), em cartaz nos cinemas americanos e com previsão de estreia em 30 de março no Brasil. Na vida real, o drama curioso começou em setembro de 1985, quando um traficante de drogas condenado chamado Andrew Thornton foi encontrado morto. Segundo as investigações, ele estava viajando em um avião de pequeno porte lotado com muitos quilos da droga e que sobrevoava a Floresta Nacional de Chattahoochee, na Geórgia. Em dado momento, o criminoso pensou que estava sendo perseguido por policiais federais e começou a jogar parte do estoque para fora da aeronave e depois, com vários tijolos de cocaína presos em seu corpo, saltou de para-quedas.

Thorton foi dado como morto em 11 de setembro de 1985 após seu corpo ser encontrado em uma garagem em Knoxville, Tennessee. Ele usava mocassins Gucci e tinha cerca de 15 milhões de dólares em cocaína amarrados ao corpo. Quatro meses depois, em dezembro, um urso preto de 80 quilos “morreu de overdose de cocaína depois de descobrir um lote da droga”, segundo o The New York Times. O urso foi localizado na Floresta Nacional de Chattahoochee.

“A cocaína aparentemente foi lançada de um avião pilotado por Andrew Thornton, traficante de drogas condenado que morreu em 11 de setembro em Knoxville, Tennessee, porque carregava uma carga muito pesada enquanto saltava de pára-quedas. O urso foi encontrado na sexta-feira no norte da Geórgia entre 40 recipientes de plástico abertos com vestígios de cocaína”, dizia o relatório da agência United Press International no Times.

A Associated Press relatou posteriormente as descobertas do Dr. Kenneth Alonso, o principal médico-legista da Geórgia na época. Ao fazer uma autópsia no urso, o médico descobriu que ele tinha três ou quatro gramas de cocaína na corrente sanguínea, embora o urso pudesse ter consumido ainda mais. Havia a suspeita de que o urso teria comido todos os 40 contêineres de cocaína, o que equivaleria a cerca de 16 quilos.

Do estúdio Universal Pictures e dirigido por Elizabeth Banks, O Urso do Pó Branco faz uma releitura da história de forma sangrenta. Apesar de não existir qualquer indício de que o urso tenha machucado alguém sob o efeito das drogas, no filme ele é um assassino que desmembra qualquer um que cruzar seu caminho. O elenco conta com Ray Liotta e Jesse Tyler Fergusson.