‘Guardiões da Galáxia’ acaba com reinado de ‘Super Mario’ nas bilheterias

Desde sua estreia — há um mês — Super Mario Bros. – O Filme tem dominado as bilheterias dentro e fora do Brasil. A animação nostálgica já arrecadou mais de 1 bilhão de dólares mundialmente, e até azedou as chances de maior sucesso de alguns de seus competidores, em especial Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes. No último final de semana, porém, os bigodudos italianos enfim encontraram um rival à altura: Guardiões da Galáxia Vol. 3, encerramento da peculiar trilogia de James Gunn. De 4 a 7 de maio, o filme do Universo Marvel levou mais de 1,3 milhão de brasileiros para as cadeiras de cinema e acumulou mais de 100 milhões de dólares ao redor do mundo. Por aqui, Mario continua em segundo lugar, seguido por A Morte do Demônio: A Ascensão.

O terceiro Guardiões da Galáxia acompanha o líder Peter Quill (Chris Pratt) e sua inusitada equipe após os eventos de Vingadores: Ultimato. Ainda lidando com a perda de sua parceira e amada Gamora (Zoe Saldana), Quill é forçado a enfrentar novas ameaças e a se aproximar de seu time quando o passado turbulento do guaxinim falante Rocket (Bradley Cooper) volta para perturbá-los. Além do drama, o filme continua a tradição da franquia com humor irreverente e uma trilha-sonora recheada de sucessos dos anos 1980 e 1990, como Creep, da banda Radiohead.

Confira a lista das 10 maiores bilheterias no Brasil no fim de semana, segundo dados da Comscore:

Filmes que mais arrecadaram no Brasil (de 4 a 7 de maio):

Guardiões da Galáxia Vol. 3

Super Mario Bros. – O Filme

A Morte do Demônio: A Ascensão

Cavaleiros do Zodíaco – Saint Seiya: O Começo

Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes

Deixados Para Trás: O Início do Fim

John Wick 4: Baba Yaga

Air: A História Por Trás do Logo

O Chamado 4: Samara Ressurge

O Nascimento do Mal