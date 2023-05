Vídeo: Chris Pratt e James Gunn explicam a mágica dos Guardiões da Galáxia

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Do guaxinim real que inspirou Rocket até os itens do cenário levados para casa, o diretor James Gunn e o ator Chris Pratt falaram a VEJA sobre os bastidores de Guardiões da Galáxia Vol. 3, em cartaz nos cinemas. A aventura intergaláctica fecha a trilogia com a atual formação do peculiar grupo de heróis. Confira esse papo no vídeo a seguir.

Siga