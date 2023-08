Filme com Bruna Marquezine destrona ‘Barbie’ nos cinemas americanos

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Após um mês de sua estreia, o filme Barbie perdeu a liderança entre os filmes mais vistos nos Estados Unidos e no Brasil para Besouro Azul, superprodução com o primeiro herói latino do cinema — e com a brasileira Bruna Marquezine no elenco. Em seu fim de semana de lançamento, o longa arrecadou 25,4 milhões de dólares em bilheteria no mercado norte-americano, enquanto Barbie ficou com 21,5 milhões de dólares. No resultado global, Besouro Azul conquistou 43,4 milhões de dólares em três dias em cartaz em 63 países.

Protagonizado por Xolo Maridueña, o filme da DC Comics é o primeiro a ter um herói latino no protagonismo. Na trama, o rapaz é dominado por um dispositivo alienígena que lhe confere super-poderes. Segundo dados da Comscore Brasil, por aqui, a lista de filmes mais vistos no fim de semana tem Besouro Azul no primeiro lugar seguido, respectivamente, por Fale Comigo; Barbie; Oppenheimer; Megatubarão 2; Elementos; Missão Impossível 7; M72 Live In Cinemas; Gatos no Museu e Gran Turismo.

