Em Cannes, brasileiro Karim Aïnouz confirma filme com Kristen Stewart

O primeiro filme em inglês do cearense Karim Aïnouz, Firebrand, estreou no domingo, 21, competindo pela Palma de Ouro do Festival de Cannes. Estrelado por Alicia Vikander e Jude Law, o longa histórico recebeu oito minutos de aplauso e aguarda possíveis troféus — enquanto isso, o brasileiro de 57 anos se firma em Hollywood e já planeja seu futuro projeto: Rosebushpruning, com Kristen Stewart, Elle Fanning e Josh O’Connor — três dos jovens atores mais cobiçados do momento.

A narrativa é descrita como uma “sátira obscura” e baseada no drama italiano De Punhos Cerrados, de 1965, no qual um jovem epiléptico planeja o assassinato de sua família disfuncional para o expurgo de seus problemas. Para o veículo americano The Hollywood Reporter, Aïnouz declarou que o plano é revisitar o trabalho “icônico” do cineasta Marco Bellocchio “para criar uma parábola contemporânea sobre a morte da família patriarcal tradicional — que toque e provoque o público tanto quanto a original”.

Kristen Stewart passa por uma fase de sucesso na carreira após ter recebido uma indicação ao Oscar e presidido o júri do Festival de Berlim — atualmente, ela também está em meio à produção de sua estreia como diretora, The Chronology of Water. Já Elle Fanning e Josh O’Connor foram recentemente indicados ao Emmy por suas respectivas interpretações de monarcas no streaming: ela, em The Great, do Star+, e ele em The Crown, da Netflix. Os papéis de cada ator ainda não foram divulgados. Ainda nos primeiros passos de pré-produção, Rosebushpruning não tem previsão de estreia.