Documentário francês sobre saúde mental recebe o Urso de Ouro em Berlim

O documentário francês “Sur l’Adamant”, do cineasta Nicolas Philibert, recebeu o Urso de Ouro de melhor filme no Festival de Berlim de 2023. A premiação foi realizada neste sábado, na capital alemã. O longa retrata o dia-a-dia do Adamant, um centro de acolhimento para adultos com problemas mentais que funciona dentro de um antigo barco, ancorado no rio Sena, no coração de Paris.

A Berlinale, como é conhecida, também premiou a jovem Sofía Otero, de apenas oito anos, por sua performance em “20.000 especies de abejas”, produção espanhola sobre uma criança que dá início ao processo de transição de gênero. Otero é a mais jovem a receber o reconhecimento.

O veterano francês Philippe Garrel recebeu o prêmio de Melhor Diretor pelo drama familiar “Le Grand Chariot”. O Urso de Prata, grande prêmio do júri, foi para “Roter Himmel”, filme alemão dirigido por Christian Petzold, e o Urso de Ouro do Júri foi para “Mal Viver”, de João Canijo, uma coprodução lusofrancesa.

Este foi o primeiro ano que a Berlinale apresentou apenas duas categorias de atuação, principal e coadjuvante, sem distinção de gênero. O júri, que elenca os prêmios, foi presidido pela atriz Kristen Stewart. Na terça-feira (21), o festival fez uma homenagem ao cineasta americano Steven Spielberg, laureado com um Urso de Ouro honorário pelo conjunto da obra.

Confira a lista completa de vencedores:

Urso de Ouro de Melhor Filme

“Sur l’Adamant”, de Nicolas Philibert

Urso de Prata – Grande Prêmio do Júri

“Roter Himmel”, de Christian Petzold

Urso de Ouro – Prêmio do Júri

“Mal Viver”, de João Canijo

Urso de Prata de Melhor Diretor

Philippe Garrel, por “Le grand chariot”

Urso de Prata de Melhor Atuação

Sofia Otero, em “20.000 especies de abejas”

Urso de Prata de Melhor Atuação Coadjuvante

Thea Ehre, em “Bis ans Ende der Nacht”

Urso de Prata de Melhor Roteiro

Angela Schanelec, por “Music”

Urso de Prata de Extraordinária Contribuição Artística

Hélène Louvart, pela fotografia de “Disco Boy”