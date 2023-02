O recorde ambicioso que Spielberg almeja quebrar em sua carreira

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Na noite desta terça-feira, 21, o Festival de Berlim homenageou o cineasta Steven Spielberg com um Leão de Ouro honorário pelo conjunto de sua obra — que consiste em meio século de sucessos no cinema. No seu discurso de agradecimento, Spielberg relembrou a carreira, e disse que não pensa em parar de dirigir, colocando para si uma meta ambiciosa: bater o recorde do português Manuel de Oliveira, que dirigiu seu último longa aos 106 anos. “Meu pai Arnold viveu 103 anos e meio, então teoricamente eu tenho a genética, e talvez a sorte para isso”, brincou ele.

Prolífico na direção, Spielberg fez sua estreia nos longas em 1972, com o filme Encurralado. De lá para cá, sua lista de produções inclui grandes sucessos do cinema, como Tubarão, E.T, o Extraterrestre, Indiana Jones e A Lista de Schindler. O sucesso fez dele o cineasta de maior bilheteria de todos os tempos, com mais de 10 bilhões arrecadados. “Quero continuar trabalhando. Quero continuar aprendendo e descobrindo e me assustando”, disse em Berlim. “Enquanto houver prazer nisso para mim e meu público encontrar alegria e valores humanos nos meus filmes, me recuso a dizer que é um encerramento”, garantiu.