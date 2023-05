Indicada ao Emmy diz ter sido cortada de franquia por falta de seguidores

Atriz indicada ao Emmy e ao Globo de Ouro por The Great, Elle Fanning acaba de estrelar uma terceira temporada da série (distribuída lá fora pelo Hulu e disponível no Brasil pelo Lionsgate+) em que interpreta a imperatriz russa Catherine — papel que lhe rendeu as indicações aos prêmios da TV americana. A irmã de Dakota Fanning é conhecida por intercalar trabalhos em filmes menores e alternativos com projetos mais populares — como foi Malévola, em que viveu a princesa Aurora ao lado de Angelina Jolie. Recentemente, porém, Elle disse ter sido recusada por uma grande franquia por um motivo inesperado: não ter seguidores o suficiente em seu Instagram. A revelação foi feita pela própria atriz no podcast Happy Sad Confused.

Questionada sobre a pressão para atuar em projetos populares, a atriz disse que não sente tal imposição. “Obviamente faz algo pelas pessoas. Mas às vezes você também não sabe se vai funcionar, o que é assustador”, analisou Elle. Sem revelar mais informações, ela comentou sobre ter aceitado um trabalho do tipo, e então ter sido descartada. “Não consegui um papel certa vez para algo grande — e pode não ter sido apenas por esse motivo, mas esse foi todo o feedback que ouvi — porque eu ‘não tinha seguidores suficientes no Instagram’ na época”, contou. Atualmente, a atriz soma seis milhões de seguidores na rede social. Durante a pandemia, Elle também provou sua força quando criou uma conta secreta no TikTok e acabou conquistando 600 mil seguidores em três meses, sem qualquer divulgação.