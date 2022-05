Documentário amplia fascínio sobre princesa Diana nos 25 anos de sua morte

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

No dia 31 de agosto completam-se 25 anos da morte trágica da princesa Diana, vítima de um acidente de carro em Paris, em 1997. Às vésperas da efeméride, foi liberado o primeiro trailer do documentário The Princess (A Princesa, em tradução direta), que estreia no dia 30 de junho nos cinemas ingleses. O filme, que cobre desde o noivado dela com Charles, em 1981, até sua morte, reforça uma onda de produções que dissecam a curta, mas marcante, jornada da jovem princesa.

Diana foi idolatrada em vida e a morte trágica contribuiu para que o imaginário popular da “princesa do povo” permanecesse até os dias de hoje. Recentemente, além do documentário, o filme Spencer levou para as telas uma versão imaginada da vida da inglesa. Outra produção que também voltou suas lentes para ela foi a série da Netflix The Crown, que introduziu Diana na quarta temporada e deve retratar os últimos anos de sua vida na próxima fase. A princesa também ganhou os palcos da Broadway em Diana: The Musical, também disponível na Netflix.

Dirigido por Ed Perkins e produzido pelos mesmos nomes por trás do vencedor do Oscar Searching for Sugar Man, The Princess contará a história da princesa Diana através de imagens de arquivo contemporâneas, “criando uma narrativa ousada e imersiva de sua vida e morte”, diz a sinopse. O filme também promete iluminar o impacto de Lady Di sobre a população e a imagem da monarquia.

Pelo trailer liberado, outro ponto que deve ser abordado é a relação conturbada de Diana com os tabloides britânicos. Figura constante nas capas de revistas inglesas, a princesa costumava ser alvo de uma série de boatos e notícias sensacionalistas. Antes do acidente que ceifou sua vida, inclusive, ela estava sendo perseguida por paparazzi que tentavam clicá-la com o então namorado Dodi Al-Fayed, também morto no acidente.

Confira o trailer: