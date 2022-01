Além de ‘Spencer’: 6 filmes afiados sobre a família real inglesa

No muito antecipado Spencer, que estreou no país nesta quinta-feira, 27, o diretor Pablo Larraín parte de acontecimentos factuais da família real britânica — a crise no casamento de Diana e Charles e o Natal em família de 1991 — e adiciona certa dose de imaginação para narrar um episódio sobre o qual nem tudo se sabe. Recriações são comuns em produções que trazem figuras históricas como suas personagens, ao passo que diferentes gerações da realeza britânica são temas corriqueiros no cinema. Pensando nisso, VEJA listou seis filmes que se encaixam na premissa, para um bom mergulho nesse universo histórico de coroas e polêmicas:

Elizabeth (1998)

Onde assistir: Star+ e Oi Play

Na Inglaterra do século XVI, dividida entre católicos e protestantes e comandada pela dinastia Tudor, Elizabeth I (Cate Blanchett) assume o trono após a morte de sua irmã, Mary Tudor (Kathy Burke). Vista como fraca, Elizabeth se depara com um país em crise, inimigos ao seu redor e a falta de um exército. O longa-metragem mostra como, com cautela e persistência, a jovem rainha foi se firmando no trono e consolidou seu poder. Elizabeth recebeu uma série de indicações nos maiores prêmios do cinema e conferiu a Cate Blanchett o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme Dramático.

A Rainha (2006)

Onde assistir: Starzplay

A história de A Rainha se centra na repercussão da morte da princesa Diana, e mostra a dificuldade da rainha Elizabeth II (Helen Mirren) em compreender a reação emocional do povo britânico. Ao lado do primeiro-ministro Tony Blair (Michael Sheen), que percebe a necessidade de reaproximar a família real da população, a rainha vai chegar à decisão de como ela e os parentes devem agir. Com o filme, Helen Mirren faturou o Oscar de Melhor Atriz em 2007.

Elizabeth – A Era de Ouro (2007)

Onde assistir: Starzplay

Continua após a publicidade

Mais uma vez com Cate Blanchett na pele de Elizabeth I, e também sob direção de Shekhar Kapur e roteiro de Michael Hirst, o drama Elizabeth – A Era de Ouro traz a rainha anos mais tarde, há quase três décadas no poder. Ela enfrenta ameaças internas, ao mesmo tempo em que a Europa passa por uma fase de fundamentalismo religioso. O rei Felipe II da Espanha, apoiado pelo Vaticano, objetiva destronar Elizabeth, que é protestante, e restaurar o catolicismo no país. No longa, a rainha se prepara para a guerra e lida com um amor proibido com o aventureiro Sir Walter Raleigh (Clive Owen).

O Discurso do Rei (2010)

Onde assistir: Prime Video e HBO Max

Ao ascender ao trono inglês, George VI (Colin Firth) debatia-se com um trauma: ele era gago. Para superar o problema e entregar os tão frequentes discursos da realeza com mais facilidade, sua esposa, Elizabeth (Helena Bonham Carter), contrata Logue (Geoffrey Rush), um fonoaudiólogo australiano. Por meio de métodos não-convencionais, George adquire a segurança necessária para assumir a coroa, ao passo que uma grande amizade se desenvolve entre os dois homens. O filme venceu quatro categorias no Oscar de 2011, incluindo a de Melhor Filme.

Diana (2013)

Onde assistir: Telecine, Prime Video e Paramount Plus

Com Naomi Watts no papel principal, Diana retrata o cotidiano da princesa prestes a se divorciar de Charles, quando dividia seu tempo entre a solidão no palácio e os compromissos beneficentes. Em certo momento, ao visitar um amigo em um hospital, Diana conhece o doutor Hasnat Khan (Naveen Andrews), que a tratava como uma pessoa normal, e se apaixona. Logo, os dois iniciam um relacionamento secreto. O filme é baseado no livro biográfico Diana: Her Last Love, de Kate Snell, que narra os dois últimos anos de vida da Princesa de Gales.

Victoria e Abdul – O Confidente da Rainha (2017)

Onde assistir: disponível para aluguel no Claro Video, Google Play e iTunes

Em 1887, em Agra, na Índia, dois jovens, Abdul (Ali Fazal) e Mohammed (Adeel Akhtar), são designados para viajar até Londres e presentear a rainha Victoria (Judi Dench) com uma moeda local de grande valor. Estranhando os costumes da realeza, Abdul quebra um dos protocolos e encara a rainha ao entregar o presente. Victoria se surpreende com a atitude e se aproxima do jovem, que acaba virando conselheiro da monarca — honraria que não agrada a corte inglesa e cria atritos no ambiente real.