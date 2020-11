Entrevista polêmica com a Princesa Diana na BBC é alvo de investigação

A emissora britânica BBC publicou uma extensa reportagem nesta quarta-feira, 11, em afirma que irá realizar uma investigação interna para apurar se um de seus jornalistas agiu de maneira antiprofissional quando convenceu a princesa Diana a conceder uma entrevista em 1995. Na ocasião, o repórter Martin Bashir conseguiu uma exclusiva com Lady Di em que ela revelava o motivo pelo qual havia se separado do príncipe Charles. A entrevista, assistida por mais de 20 milhões de pessoas, foi considerada o “furo do século”. Nela, Diana disse: “Éramos três neste casamento”, sobre Camila Parker-Bowles, que hoje está casada com o príncipe Charles. Na época, a princesa estava separada do príncipe, mas não havia se divorciado.

A investigação da BBC foi motivada após o jornal Daily Mail publicar uma declaração do irmão de Diana, Charles Spencer, em que ele diz que os motivos alegados por Martin Bashir para convencer a princesa a dar a entrevista eram mentirosos. Bashir teria convencido Diana que o Palácio de Buckingham havia violado sua correspondência, seguido seu carro e grampeado seu telefone. Além disso, ele disse que o relógio do príncipe William tinha um dispositivo para gravar conversas. A gota d’água, no entanto, foram alguns extratos bancários que Bashir pediu para um designer da BBC falsificar de pessoas da família real, que supostamente comprovaram para a princesa que essas pessoas estavam recebendo dinheiro do serviço secreto britânico.

A emissora já investigou o assunto nos anos 1990, mas prometeu realizar uma nova investigação. O repórter Martin Bashir continua na BBC, agora trabalhando como correspondente para assuntos religiosos. O jornalista, no entanto, está afastado do trabalho com sequelas do Covid-19 que contraiu no início do ano.