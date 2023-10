De David Cronenberg a ‘Aftersun’: 5 pérolas no catálogo da MUBI

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Atualizado em 4 out 2023, 16h05 - Publicado em 5 out 2023, 09h00

Atualizado em 4 out 2023, 16h05 - Publicado em 5 out 2023, 09h00

Ao priorizar a curadoria sobre o volume de títulos, o serviço de streaming MUBI conquistou uma base de assinantes cinéfilos que se entusiasmam com filmes de Agnès Varda, Luis Buñuel, Walerian Borowczyc e outros autores essenciais do cinema de arte. Equilibrando imagens delirantes e temas pungentes, o catálogo vai dos primórdios dos filmes mudos à consciência social do Cinema Novo Francês — mas não vive só de resgatar produções do passado. Com restaurações e lançamentos exclusivos, a plataforma vai crescendo no circuito de distribuição — e já garantiu até mesmo os direitos de Priscilla, novo filme de Sofia Coppola, que chega ao Brasil em dezembro. Confira, a seguir, cinco pérolas da MUBI:

Happy Together

Diretor: Wong Kar Wai

Pilar do serviço, oito filmes do chinês Wong Kar Wai estão disponíveis dentro da coleção Apaixonante. Happy Together, por sua vez, é um dos que ganhou uma restauração inédita em 2021, transferido para um arquivo cristalino que ressalta as cores vibrantes e os detalhes minuciosos do drama que deu a Wong o prêmio de direção em Cannes. Na história, os namorados Lai e Ho (Tony Leung e Leslie Cheung) migram para a Argentina, mas lá não conseguem manter sua relação instável. Separados, eles continuam se esbarrando em Buenos Aires, onde enfrentam pressões econômicas e emocionais.

Shiva Baby

Diretora: Emma Seligman

Longa estreante de Emma Seligman, Shiva Baby justapõe a estrutura de uma comédia de erros ao cenário de um funeral judaico, onde a jovem Danielle (Rachel Sennott) descobre que sua família disfuncional é próxima ao homem casado com quem ela mantém relações em troca de dinheiro. Tão tenso e constrangedor quanto certeiro, o longa de meros 77 minutos impossibilita que o espectador desvie a atenção da tela e alçou Sennott ao status de face da geração Z, que representa também nas comédias Morte, Morte, Morte e Bottoms, da mesma diretora, ainda sem estreia prevista no Brasil.

Aftersun

Diretora: Charlotte Wells

Um dos maiores sucessos de 2022, Aftersun garantiu ao ator Paul Mescal sua primeira indicação ao Oscar e comoveu milhares de espectadores com sua tocante história de pai e filha. Inspirada pela própria infância da cineasta, a narrativa une memórias reais e imaginárias de Sophie (Celia Rowlson-Hall), que já adulta se lembra das férias que tirou com o pai 20 anos antes na Turquia, a última que compartilhou com ele.

The Kingdom

Diretores: Lars Von Trier e Morten Arnfred

Não só de cinema vive a MUBI. Quase trinta anos após a estreia de The Kingdom, o serviço restaurou as primeiras duas temporadas do seriado e distribuiu a terceira, de 2022, ao redor do globo. Criada por Lars Von Trier — de Dançando no Escuro, Dogville e Melancolia —, a série narra a rotina dos médicos de um hospital dinamarquês ultra-moderno, onde eventos surreais e sobrenaturais ocorrem, fonte de comparações à clássica Twin Peaks.

Crimes of the Future

Diretor: David Cronenberg

O streaming também pegou para si o retorno triunfal do lendário David Cronenberg à ficção científica e aos horrores do corpo. Em Crimes of The Future, uma sociedade futurista vive sem dor e se submete corriqueiramente a procedimentos e mutações genéticas. Um grupo de rebeldes, porém, é perseguido pelo governo devido a sua capacidade de digerir plástico. Neste imbróglio, o artista de vanguarda Saul Tenser (Viggo Mortensen) — que exibe cirurgias em seu corpo ao público — acaba pressionado por ambos os lados da disputa.

