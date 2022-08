Cineasta Lars von Trier é diagnosticado com Mal de Parkinson

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O cineasta dinamarquês Lars von Trier, 66 anos, foi diagnosticado com Mal de Parkinson. Um comunicado oficial da produtora do diretor divulgou a notícia e afirmou que von Trier está otimista e vem tratando os sintomas enquanto trabalha na terceira e última temporada da série de TV O Reino, sobre um hospital assombrado – a primeira temporada foi lançada em 1992 e a segunda em 1994. A nova leva de episódios vai estrear no Festival de Veneza, neste mês, e na plataforma Mubi, até o fim do ano.

Renomado e controverso, von Trier foi um dos pioneiros do movimento cinematográfico Dogma 95. Entre seus filmes estão longas como Dançando no Escuro (2000), Dogville (2003), Anticristo (2009) e Melancolia (2011).

Em 2018, o cineasta concedeu uma entrevista a VEJA durante o Festival de Cannes, onde lançou o filme A Casa que Jack Construiu, enquanto marcava seu retorno ao evento após ser banido por uma piada na qual ele disse “entender Hitler”. Na ocasião, o dinamarquês apresentava tremores nas mãos, que foram associadas ao uso de antidepressivos e álcool.