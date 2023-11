De cenário RPG a estande do Big Brother, CCXP volta mais eclética em 2023

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Em sua edição comemorativa de 10 anos, o evento CCXP — vulgo Comic Con Experience — se prepara para receber nomes populares de Hollywood como Timothée Chalamet, Zendaya e Anya Taylor Joy entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro, novamente na São Paulo Expo. Para além dos painéis glamourosos do Palco Thunder, o espaço expositivo está recheado de atrações diversas para os visitantes, que devem formar longas filas ao redor de estandes para acessar ativações, jogos e produtos exclusivos. Confira três destaques:

Estruturas ecléticas



Plift ploft still, a porta da #CCXP23 se abriu! Alguém sabe me dizer de qual espaço mágico do evento são esses detalhes? 🏰👀 pic.twitter.com/aTtpOPEtoc — CCXP (@CCXPoficial) November 30, 2023

Chegado em 2014 como um evento voltado ao público geek, a CCXP tinha foco prioritário em expositores relacionados ao universo das histórias em quadrinhos, super-heróis e grandes lançamentos do cinema. Passada uma década, a convenção agora agrega toda sorte de nicho do mundo do entretenimento, tendo até mesmo um estande voltado para o reality Big Brother Brasil — longe de ser um dos agrados tradicionais do estereótipo nerd. Outros espaços que fogem do óbvio remetem a obras como Castelo Rá-Tim-Bum, Barbie e a série Os Outros, representada por um escape room.

Artists’ Valley

pic.twitter.com/KzlpOdG9N5 Continua após a publicidade — Laerte na CCXP mesas K 01-02 (@LaerteCoutinho1) November 27, 2023

Na atual edição, o tradicional corredor de artistas está mais robusto do que nunca, marcado pela presença de mais de 550 desenhistas. Neste elenco, estão grandes nomes dos quadrinhos, como John Romita Jr. e Mike Deodato — figurinhas carimbadas nas páginas da Marvel — mas também chargistas e ilustradores digitais de históricos diferentes, como a incontornável Laerte e André Dahmer. O ano de 2023 também marca o quadro mais diverso do corredor até então, sendo que 42% dos artistas pertencem à comunidade LGBT+.

Magic Market

Elfos, trolls e… tá bom, vai. Humanos também. Venham conhecer o Magic Market e mergulhem em um universo de fantasia medieval. Perder essa experiência é erro crítico! pic.twitter.com/CN9YlFJcDj — CCXP (@CCXPoficial) November 29, 2023 Continua após a publicidade

Sem abandonar as raízes do mundo nerd, o evento também dedica uma área completa de seu mapa à cultura do RPG (Role Playing Game, em inglês). Com direito à música medieval, feno espalhado e barracas que se assemelham a uma cena de Xena: A Princesa Guerreira, o espaço conta com jogos de tabuleiro, drinques temáticos, cosplayers e até itens de couro para fantasias rebuscadas. Mantendo o contraste marcante da edição, a área também é ocupada por algumas das principais editoras de graphic novels do país, como a Veneta e a Pipoca e Nanquim, que traz o lendário Junji Ito para sessões de autógrafos de quinta a domingo.

