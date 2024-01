Critic’s Choice: prêmio tem discursos feministas e triunfo de ‘Barbie’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Na noite de domingo, 14 de janeiro, a premiação Critic’s Choice convocou dezenas dos maiores astros de Hollywood para celebrar o cinema de 2023 — e a comediante Chelsea Handler para apresentar a cerimônia. O resultado — com prêmios para Barbie, uma homenagem para a latina America Ferrera e discursos inspirados — foi a edição mais declaradamente feminista do evento.

Logo no início da noite, a humorista utilizou seu monólogo de abertura para elogiar a produção feminina do ano passado, brincando que “mulheres saíram vitoriosas em todas as frentes: Barbie nas bilheterias, Taylor Swift e Beyoncé em suas turnês e Gwyneth Paltrow em seu julgamento de esqui”. Continuando, Handler declarou 2023 como “o ano das mulheres”. O discurso ocorre uma semana após o fiasco do comediante Jo Koy no Globo de Ouro, que perdeu a simpatia do público após dizer em piadas que Barbie era sobre “uma boneca de plástico peituda” e que a personagem ia de “beleza perfeita para mau hálito, celulite e pé chato”.

Em outro momento da premiação, a atriz America Ferrera, que vive a humana Gloria no filme da boneca, foi homenageada com o prêmio SeeHer, dedicado a honrar mulheres da indústria. America — também responsável por personagens como Betty Feia e Amy de Superstore — afirmou que a láurea não poderia ser mais significativa devido a suas raízes e discursou sobre sua experiência como latina em Hollywood: “Tudo que eu queria era ver pessoas como eu representadas como humanos completos. Quando comecei a trabalhar há mais de 20 anos, isso parecia impossível”.

Além de mencionar outros roteiristas e diretores, a atriz também dedicou parte de seu discurso a Greta Gerwig, cineasta por trás de Barbie, a qual agradeceu por ter “provado que narrativas femininas não têm dificuldade em atingir grandeza cinematográfica e números de bilheteria ao mesmo tempo” e que “contar essas histórias sem ressalvas não restringe seus poderes, mas os expande”.

Ao todo, Barbie venceu seis troféus: melhor figurino, melhor roteiro original, melhor design de produção, melhor comédia, melhor cabelo e maquiagem e melhor canção original. O único longa que o ultrapassou em vitórias foi Oppenheimer, que levou 8 categorias, incluindo melhor filme.

