A relação afetiva de Beyoncé com a Bahia, onde pousou de surpresa

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora e ícone global Beyoncé desembarcou de surpresa em Salvador na noite de quinta-feira, 21 de dezembro, roubando a cena das festividades em plena semana de Natal. O acontecimento mobilizou milhares de fãs, que há meses pediam por sua vinda ao Brasil com a turnê Renaissance, encerrada em outubro. Sem trazer o show, ela veio para apaziguar os ânimos de seus devotos e oficializar a estreia do documentário da turnê nos cinemas daqui, em evento fechado para convidados no Centro de Convenções de Salvador. Não só sua presença pegou o público desprevenido, porém, como também a escolha de local, fugindo do eixo genérico entre Rio de Janeiro e São Paulo, tradicionalmente frequentado por artistas internacionais que vêm ao país. A escolha, no entanto, não é tão inesperada para quem acompanha seu trabalho.

Continua após a publicidade

Beyoncé primeiro visitou a Bahia em 2013, quando veio ao Brasil para se apresentar no festival Rock in Rio. Emendando o show com uma estadia de dez dias em Trancoso, ela gravou por lá o clipe da faixa Blue, de seu disco autointitulado, no qual mostra alguns recortes de suas férias no litoral brasileiro, com direito a cafezinho de boteco, futebol de rua e filmagens dos baianos — imagens que parecem apresentar o mundo a sua primogênita, Blue Ivy, para quem a música é dedicada. Anos antes, em 2010, ela já havia incluído Salvador no cronograma da turnê I Am…

Para além de seu histórico pessoal com Salvador, Beyoncé também faz questão de prestigiar a cidade por um motivo geopolítico: a capital baiana é a cidade com maior concentração negra fora da África, sendo que mais de 80% de sua população é afrodescendente. Em seu discurso na noite de quinta-feira, a cantora carregou uma bandeira do estado e afirmou: “Era muito importante para mim estar aqui na Bahia. O álbum Renaissance é sobre liberdade, beleza e alegria: tudo que vocês, brasileiros, representam. Estou muito feliz de estar aqui e ver o rosto lindo de vocês”. Apesar da vinda, Beyoncé não anunciou shows no país, mas deve voltar a Trancoso para passar o Natal com a família segundo o portal Metrópoles.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial

Continua após a publicidade