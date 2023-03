O resultado do julgamento à la ‘White Lotus’ de Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow saiu vitoriosa do julgamento do acidente de esqui que se envolveu em 2016. Processada por Terry Sanderson, um médico aposentado, por suposta imprudência durante uma descida em um resort de luxo em Utah, o júri popular do estado que analisou o caso inocentou a estrela de Hollywood e condenou Sanderson a pagar 1 dólar (5 reais) a Gwyneth por danos morais — valor exigido pela atriz em sua reconvenção. Após alguns dias do julgamento à la The White Lotus, série da HBO que retrata milionários e suas futilidades esdrúxulas, a decisão saiu nesta quinta-feira, 30.

No Deer Valley Resort, em Utah, em 2016, Gwyneth Paltrow e Terry Sanderson se chocaram em um acidente de esqui. O aposentado de 76 anos processou a atriz, exigindo uma indenização em 300.000 dólares, alegando que a atriz o teria atropelado pelas costas e causado sequelas irreparáveis — dentre elas, impossibilitado sua participação em degustações de vinho. Gwyneth, por sua vez, processou de volta e pedia o valor simbólico, alegando ter sido a vítima do atropelamento. Nas redes sociais, a atriz na cadeira de testemunho, seu estilo de vida, escolhas de moda e percepção de realidade — todos regados a muito dinheiro — causaram fascínio aos internautas que não resistiam em criticá-la, caçoá-la ou até mesmo admirá-la.

De um lado, Sanderson alegava ter quebrado costelas e ficado com lesões cerebrais permanentes, narrativa sustentada por seus advogados, especialistas médicos, parentes e amigos. Já Paltrow apresentou suas próprias evidências médicas que afirmam que o homem estava simplesmente sucumbindo ao envelhecimento natural e às condições de saúde que existiam bem antes do acidente. Os jurados foram deixados para escolher em qual história acreditar e optaram pela ex-esposa de Chris Martin, vocalista do Coldplay. Durante o julgamento, Gwyneth lamentou ter perdido meio dia de esqui por causa do acidente, além de ter tentado dar presentes a oficiais de justiça — ato proibido pelo juiz. Com roupas de grife e falas típicas de uma milionária pouco preocupada com o rival da corte, a atriz colocou a extravagante e descompensada Tonya (Jennifer Coolidge) de White Lotus no chinelo.