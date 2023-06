Conheça o novo Superman que vai substituir Henry Cavill no cinema

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Durou pouco o reinado de Henry Cavill no figurino do Superman. Com apenas um filme solo, O Homem de Aço, de 2013, e participações em longas com a Liga da Justiça, o ator foi de fato dispensado na nova fase da DC Studios, comandada pelo diretor James Gunn. O papel do herói alienígena imbatível agora é responsabilidade de um nome pouco conhecido do público geral: o americano David Corenswet, que aos 29 anos – ele completa 30 na próxima semana –, já ostenta uma trajetória de vida totalmente voltada para as artes.

Nos últimos anos, o ator foi visto em séries da Netflix, duas delas do produtor Ryan Murphy – Hollywood, na qual interpretou Jack Castello, e a controversa The Politician. Antes, em 2018, ele fez uma participação em House of Cards, também na plataforma de streaming. Seus dois projetos mais recentes, que ajudaram a impulsionar sua carreira, foram a série da HBO A Cidade É Nossa e o filme de terror Pearl, ao lado da nova estrela do gênero, a atriz Mia Goth.

Corenswet, contudo, deu início à vida artística bem cedo – e a influência começou dentro de casa. Seu pai chegou a trabalhar como ator antes de se render ao direito e virar advogado. Já seu avô materno, Edward Packard, é um prolífico autor de livros infantojuvenis. Antes de completar 10 anos de idade, Corenswet já atuava em peças profissionais nos teatros da Pensilvânia, sua cidade natal, na Filadélfia. Na adolescência, começou a escrever roteiros próprios. Entrou para a prestigiosa escola de artes Juilliard, de Nova York, e mal havia se formado já acumulava pontas em séries de TV até conquistar seu primeiro papel no cinema, no thriller político Assuntos de Estado.

Nada, porém, se compara ao salto de carreira que o papel de Superman vai causar na vida do rapaz. Previsto para julho de 2025, o filme será o responsável por iniciar uma nova fase na DC, que promete mudar ainda outros atores em papéis icônicos. Além de Corenswet, o longa, batizado de Superman: Legacy terá a já conhecida Rachel Brosnahan, estrela da série A Maravilhosa Mrs Maisel, na pele de Lois Lane.

