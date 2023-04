‘Besouro Azul’: Filme de super-herói com Bruna Marquezine ganha trailer

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A carreira internacional de Bruna Marquezine começou a tomar forma. Nesta segunda-feira, 3, a DC Comics divulgou o trailer de Besouro Azul, no qual a atriz aparece como Penny, que deve ter papel fundamental na história de origem do personagem-título. Trata-se do primeiro longa do estúdio com protagonistas latinos: o super-herói será Jaime Reyes, jovem de origem mexicana interpretado por Xolo Maridueña, de Cobra Kai. A estreia está prevista para 17 de agosto. Confira o trailer:

Em uma trama à la Homem-Aranha, Reyes vê sua vida mudar quando inesperadamente entra em contato com um dispositivo extraterrestre chamado escaravelho, “um tipo de arma destruidora de mundos que foi projetada para proteger seu hospedeiro”, conforme explica Penny no trailer. Ao que tudo indica, a personagem de Marquezine também será o interesse amoroso do herói no longa. Em seu Twitter, a atriz interagiu com os fãs e, animada, até alterou sua foto de perfil para uma com o filtro colorido do filme.

Nos quadrinhos, o Besouro Azul é um alter-ego usado por três heróis diferentes, sendo Reyes o terceiro a assumir o posto. Criado em 2006 por Keith Giffen, John Rogers e Cully Hamner, Reyes é um adolescente da classe média baixa que mora em El Paso, no Texas.