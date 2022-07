Chris Rock: ‘Quem fala que palavras machucam nunca levou um tapa na cara’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Quatro meses após o Oscar, o humorista Chris Rock segue usando o surpreendente episódio com Will Smith como material para piada. Em uma recente apresentação de stand-up em Nova Jersey, parte de sua turnê com Kevin Hart, Rock voltou a mencionar a noite em que havia sido agredido pelo astro de King Richard: Criando Campeãs (2021). “Qualquer um que diz que palavras machucam nunca levou um tapa na cara”, debochou o humorista. “Eu não sou uma vítima. Sim, essa merda doeu, filho da p***. Mas eu deixei para lá e fui trabalhar no dia seguinte. Eu não vou ao hospital por um corte de papel”, completou.

Durante a cerimônia da 94ª edição do Oscar, Will Smith se irritou com uma piada de Chris Rock sobre a doença de sua esposa, a atriz Jada Pinkett Smith. O protagonista de Um Maluco no Pedaço subiu ao palco, acertou um tapa no rosto do humorista e, de volta a seu assento, mandou o colega “tirar o nome da mulher dele da p**** da boca”. Mais tarde naquela noite, Smith faturou o Oscar de melhor ator por sua atuação em King Richard.

Nas semanas que se seguiram, a internet mergulhou em um debate insaciável sobre quem estaria certo ou errado na história. No fim das contas, Smith não perdeu a estatueta faturada, mas renunciou ao posto de membro da Academia e foi banido de frequentar a cerimônia pelos próximos dez anos.

Rock só mencionou o tapa pela primeira vez cinco dias após a cerimônia do Oscar, em uma apresentação em Boston, dizendo que ainda estava processando o acontecimento. “Em algum momento eu vou falar sobre essa merda. E vai ser sério, e vai ser engraçado”, disse, na época.

Continua após a publicidade