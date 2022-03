O que é alopecia, doença que afeta esposa de Will Smith

Na noite de domingo, 27, Will Smith agrediu o comediante Chris Rock no palco do Oscar. O tapa veio após uma piada de Rock sobre a cabeça raspada de Jada Pinket Smith, atriz e esposa de Will. O motivo da ira do ator é delicado: a calvície de Jada ocorre devido a um distúrbio chamado alopecia, que interrompe o ciclo de crescimento do cabelo e pelos do corpo, gerando quedas. A alopecia se apresenta em diversas formas, podendo ser causada por motivos genéticos, imunológicos, desequilíbrios hormonais ou inflamações. O distúrbio afeta tanto homens quanto mulheres.

A atriz revelou seu diagnóstico de alopecia em 2018, em um episódio de seu talk show, Red Table Talk, no Facebook. “Foi aterrorizante quando começou. Eu estava no chuveiro um dia e tinha punhados de cabelo em minhas mãos”, contou a atriz. “Foi uma daquelas vezes na minha vida em que eu estava literalmente tremendo de medo”. Na época, Jada compartilhou que havia passado por muitos especialistas e feito muitos testes, mas que ainda não haviam encontrado a origem do problema. Entretanto, especula-se na imprensa americana que a alopecia da atriz seja do tipo areata, considerada uma doença autoimune na qual as células do folículo capilar impedem a produção de novos fios.

Por causa das falhas no couro cabeludo, Jada resolveu raspar a cabeça no final do ano passado. Em um vídeo publicado no Instagram, a atriz mostrou uma nova falha e disse que aquela seria difícil de esconder. “Achei melhor mostrar para todos, para não surgirem dúvidas”, explicou. “Eu e essa alopecia vamos ser amigas… ponto final!”, brincou a atriz na legenda da postagem.