Will Smith é banido do Oscar por dez anos após tapa em Chris Rock

Depois do tapa de Will Smith no comediante Chris Rock durante a cerimônia do Oscar, o conselho de diretores da Academia de Hollywood decidiu, nesta sexta-feira, 8, por um banimento de dez anos do ator do evento e de todos os outros promovidos pela organização. Smith havia renunciado ao posto de membro da Academia na semana passada e, após a notícia, declarou em um comunicado que aceita e respeita a decisão. A renúncia e a proibição não impedem que o ator seja indicado ou ganhe futuros prêmios durante o período. A estatueta de melhor ator conquistada por Smith também não será perdida.

A Academia afirma que, na 94ª edição do Oscar, os momentos de celebração foram “ofuscados pelo comportamento inaceitável e prejudicial” exibidos por Smith no palco. Também pedem desculpas por não terem abordado a situação da maneira mais adequada no momento do acontecimento, e agradecem a Chris Rock por “manter a compostura em circunstâncias extraordinárias” e aos outros participantes do evento pela postura durante a transmissão. “Esta ação que estamos tomando hoje em resposta ao comportamento de Will Smith é um passo em direção a um objetivo maior de proteger a segurança de nossos artistas e convidados, e restaurar a confiança na Academia”, completa a declaração.

A reunião do conselho havia sido marcada inicialmente para 18 de abril. Por conta de um processo disciplinar, Smith recebera um prazo de 15 dias, a partir de 30 de março, para se defender por escrito antes da decisão final da academia. No entanto, como o ator renunciou como membro da Academia, o período de espera não era mais necessário. Nomes como Ava DuVernay, Steven Spielberg, Laura Dern e Whoopi Goldberg fazem parte do conselho da Academia responsável pela decisão, que soma 54 membros.