Chefão da Disney quer renovação e promete novidade na ‘fórmula Marvel’

O CEO da Disney, Bob Iger, reconheceu que o Universo Cinematográfico Marvel precisa de renovação, e prometeu novidades. Questionado em uma conferência se o MCU (sigla que reúne todos os títulos da marca de super-heróis) precisa continuar com sequências para seus personagens, ele admitiu a importância das continuações, mas ponderou. “As sequências geralmente funcionam bem para nós. Não há nada inerentemente errado em termos da marca Marvel. Mas temos que olhar para quais personagens e histórias estamos explorando, e se você olhar para a trajetória da Marvel nos próximos cinco anos, verá muitas novidades”, prometeu ele.

A resposta de Iger vem pouco depois da decepção do filme mais recente do MCU, Homem-Formiga 3, nas bilheterias: o longa embolsou apenas 363,6 milhões de dólares globalmente, e a arrecadação caiu 69% em seu segundo fim de semana, marcando a segunda maior queda na história do MCU. O desempenho fraco veio logo após a empresa anunciar, no mês passado, um corte de 7.000 funcionários como parte de um plano de economia de custos e “reorganização estratégica”.

A reformulação da Marvel, nesse sentido, parece entrar no pacote, já que a marca tem sido criticada por reciclar a mesma fórmula exaustivamente em seus longas. Isso, no entanto, não significa que os conceitos do universo serão totalmente abandonados. “Vamos voltar para a franquia dos Vingadores, mas com um conjunto totalmente diferente de Vingadores.”, adiantou o CEO.