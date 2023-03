O inesperado nocaute que ‘Creed III’ deu na Marvel

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Adonis Creed (Michael B. Jordan), protagonista da saga que dá continuidade ao aclamado universo de Rocky Balboa, surpreendeu nas bilheterias com Creed III, que passou dos 101 milhões de dólares arrecadados no fim de semana de estreia no mundo. O número é representativo por várias razões. A começar pelo fato de que este é o primeiro filme da franquia sem a presença de Sylvester Stallone – logo, uma ausência que poderia ter afetado o resultado de arrecadação. É também a melhor estreia da saga nos Estados Unidos, principal mercado cinematográfico: o país foi o responsável por 59 milhões de dólares do total ao longo dos três primeiros dias do filme em cartaz.

Para além de superar seus dois filmes irmãos, Creed III derrubou do topo dos mais vistos nos Estados Unidos a nova produção da Marvel, Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania. No Brasil, os filmes tiveram um empate técnico: ambos arrecadaram 5,54 milhões de reais no mesmo fim de semana. Creed III, porém, arrebanhou mais espectadores que o herói da Marvel: foram 256.240 contra 252.920.