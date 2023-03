Dias das Mulheres: confira 5 filmes com heroínas da vida real

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Inspirado por manifestações femininas pela igualdade de direitos, 8 de março tornou-se Dia Internacional das Mulheres no começo do século XX. Para celebrar a data, VEJA elegeu cinco filmes primorosos que contam histórias reais protagonizadas por mulheres — todos disponíveis em plataformas de streaming:

Erin Brockovich – Uma Mulher de Talento

Onde assistir: HBO Max

Com três filhos pequenos, Erin (Julia Roberts) tenta balancear a maternidade solo com um novo emprego em um escritório de advocacia. Perspicaz, ela acaba por se aprofundar em um caso e descobre que uma empresa de energia está contaminando e adoecendo os habitantes de uma cidade da Califórnia — e dá tudo de si para provar sua capacidade de levá-los ao tribunal ao lado do advogado Ed Masry. Pela interpretação de Erin, hoje ativista ambiental e personalidade da mídia americana, Julia Roberts faturou o Oscar de melhor atriz em 2001.

Estrelas Além do Tempo

Onde assistir: Disney+

Indicado ao prêmio de melhor filme no Oscar de 2017, o longa revela a história dos talentos cruciais por trás da corrida espacial entre Estados Unidos e Rússia durante a Guerra Fria: uma equipe de matemáticas afro-americanas da NASA. As amigas Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughn (Octavia Spencer) e Mary Jackson (Janelle Monáe) enfrentaram a discriminação pungente da época e se provaram peça-chave para a vitória do país.

Harriet – O Caminho para a Liberdade

Onde assistir: Netflix

Continua após a publicidade

Nascida escrava nos Estados Unidos do início do século 19, Harriet Tubman conseguiu fugir e conquistar sua liberdade. Nos anos que se seguiram, tornou-se ativista da causa abolicionista, resgatando cerca de 300 pessoas da escravidão através do Underground Railroad, rede secreta de rotas e esconderijos, durante a Guerra de Secessão. A heroína histórica é interpretada por Cynthia Erivo, indicada ao Oscar de melhor atriz pelo papel.

Radioactive

Onde assistir: Netflix

Cientista feminina mais famosa da história, Marie Curie nasceu em 1867 na Polônia e se tornou a primeira mulher a fazer doutorado na França. Ela foi a responsável pela tese que aprofundou os estudos sobre o fenômeno da radiação na época, e ao longo da vida recebeu dois Prêmio Nobel, de Física e de Química. No drama biográfico, baseado em uma graphic novel de Lauren Redniss, Rosamund Pike encarna a polonesa e sua trajetória ao lado do também cientista e marido Pierre (Sam Riley) — e as implicações de seus trabalhos para o mundo.

Suprema

Onde assistir: HBO Max e Amazon Prime

Símbolo da luta pela igualdade de gênero e segunda mulher a ocupar uma cadeira na Suprema Corte americana, a juíza a Ruth Bader Ginsburg morreu em 2020. Em 2018, foi homenageada no longa protagonizado por Felicity Jones, que acompanha sua jornada desde os primeiros anos como estudante de direito em Harvard, na década de 1950. O ponto alto do filme é o primeiro grande caso de Ruth como advogada, que abriu precedentes na legislação para que outros casos de discriminação por gênero seguissem adiante.