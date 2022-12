Brooke Shields polemiza sobre ‘A Lagoa Azul’: ‘Hoje não seria permitido’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Lançado em 1980, o filme A Lagoa Azul se tornou um clássico da Sessão da Tarde no Brasil, e alçou seus protagonistas, Brooke Shields e Christopher Atkins, na época com 14 e 18 anos, ao estrelato em Hollywood. Agora, mais de quarenta anos depois, Shield recebeu Atkins para uma conversa em seu podcast, o Now What?, e a dupla garantiu que o filme seria barrado nos dias de hoje. “Nunca mais um filme será feito daquela maneira. Não seria permitido”, afirmou Shields. “Animais foram feridos. Pescávamos peixes e todo tipo de coisa maluca, as crianças corriam nuas pela praia”, detalhou Atkins.

Na trama famosa, baseada no romance homônimo do irlandês Henry De Vere Stacpoole, a dupla interpreta os primos Emmeline e Richard Lestrange. Abandonados em uma ilha remota ainda na infância, eles crescem sozinhos no local, isolados da civilização. No processo de amadurecimento e descobertas, aprendem tudo um com o outro e acabam se apaixonando, protagonizando cenas de nudez e sexo. “Lembro-me de pensar: ‘Ei, vamos nos conhecer primeiro, em vez de tentar nos apaixonar um pelo outro e forçar a situação'”, revelou Shield, que deu então seu primeiro beijo em cena.