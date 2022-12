Oscar: o doc e o curta que mantêm Brasil vivo na premiação

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O Brasil ficou de fora da disputa pela estatueta de filme internacional do Oscar, já que Marte Um não entrou para a lista de pré-selecionados da premiação, divulgada nesta quarta-feira, 21. O país, porém, ainda tem chance de chegar ao palco mais cobiçado do cinema com outras duas categorias: a de documentário, com O Território, e a de curta-metragem, com Sideral. No total, 15 filmes foram pré-indicados em cada categoria, mas apenas cinco estarão na lista final, que será revelada no dia 24 de janeiro.

Dirigido pelo americano Alex Prit e coproduzido pela comunidade indígena nacional Uru-eu-wau-wau, O Território coloca o dedo em uma ferida que ganhou destaque durante o governo Bolsonaro: as invasões de terras indígenas por grileiros. Gravada ao longo de três anos, a produção acompanha jovens líderes indígenas e ativistas ambientais que montam uma equipe de mídia e arriscam a vida para expor o desmatamento na região, impulsionado pelo avanço do agronegócio.

Já Sideral é um curta-metragem de ficção criado pelo paulista Carlos Segundo. Gravado no Rio Grande do Norte, o curta concorreu à Palma de Ouro em Cannes, onde foi exibido em 2021. A trama é ambientada no futuro, e acompanha o lançamento do primeiro foguete tripulado brasileiro da Base Aérea de Natal, e como este acontecimento afeta a vida de uma família da região.

