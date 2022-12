Novelas postas à prova e novo ‘Linha Direta’: como será a Globo em 2023

As novelas da Globo em 2023 terão a árdua missão de tentar recuperar o público perdido pelos folhetins que estão no ar atualmente. Apesar do fenômeno do remake de Pantanal e de Todas as Flores — feita diretamente para o Globoplay— terem obtido êxito em fazer jovens voltarem a assistir novela (ainda que no streaming), a atual trama das 9, Travessia, afastou os telespectadores. A história de Glória Perez registra uma média baixa para o horário, de cerca de 23 pontos. A novela das 7, Cara e Coragem, também amarga índices ruins, com 20 pontos. Somente Mar do Sertão, das 18h, tem salvado a emissora, com uma média dentro da esperada, também na casa dos 20 pontos. A Globo pôde aproveitar um mês de glória, entre novembro e dezembro, com a Copa do Mundo do Catar, que proporcionou suas dez maiores audiências de 2022. No ano que vem, a programação terá de contar com folhetins atrativos o suficiente para atrair o público novamente, além de programas instigantes. Para isso, apostará em uma novela de pegada “evangélica”, Vai na Fé, sobre uma jovem religiosa que sonha em ser artista, além do retorno do Linha Direta, pioneira do true crime que tentará surfar na onda da popularização do gênero.

Confira as novidades da Globo em 2023:

Novelas

Com o fim da insossa Cara e Coragem, em janeiro, Vai na Fé estreia no dia 16 com Sheron Menezzes como a protagonista Sol. Frequentadora de uma igreja evangélica, ela dá duro vendendo marmitas na rua até conseguir emprego como dançarina na equipe de um cantor famoso e cafajeste, causando ciúme no marido, também da igreja. Escrita por Rosane Svartman, será a primeira novela a ganhar um tom mais voltado à religião, uma forma da Globo tentar se aproximar do público evangélico. Também em 2023 virá a promissora Terra Vermelha, de Walcyr Carrasco, que substituirá Travessia. Famoso por tramas mirabolantes que fazem sucesso com o público, como Verdades Secretas I (2015) e II (2021) e A Dona do Pedaço (2019), o autor tem grandes chances de retomar os bons índices de audiências para a emissora. Protagonizado por Bárbara Reis, o folhetim ainda não tem previsão de estreia definida, mas sua antecessora deve terminar em abril. Já a próxima novela das 6 ainda não tem sua mocinha escalada, mas se chamará Amor Perfeito, de Duca Rachid e Julio Fischer — um romance inspirado na história de Marcelino Pão e Vinho, de José María Sánchez Silva (1911-2002).

Programas

Em janeiro chega a sétima temporada do Lady Night, de Tatá Werneck. Como de costume, o talk show foi exibido no Multishow e agora vai para a TV aberta. Na tentativa de surfar na febre do true crime, a Globo decidiu ressuscitar o programa Linha Direta, que fazia reconstituições de crimes e até contava com disque-denúncia para foragidos. A atração foi ao ar em dois períodos, de março a junho de 1990 e de maio de 1999 a dezembro de 2007, e ao longo de sua história foi apresentada por Hélio Costa, Marcelo Rezende e Domingos Meirelles. Agora, será comandado por Pedro Bial, e deve ficar para o segundo semestre de 2023. O reality Minha Mãe Cozinha Melhor Que A Sua marcará a estreia da chef Paolla Carosella na Globo. A ex-jurada do MasterChef Brasil fará o programa ao lado de Leandro Hassum e do chef João Diamante.

Séries

Protagonizada por Letícia Colin e indicada ao Emmy, a série Onde Está meu Coração será exibida pela Globo no primeiro semestre. Conta a história de uma médica que acaba ficando viciada em drogas, causando dor à sua família e quase perdendo a vida. Vem aí, ainda, a terceira temporada de Cine Holliúdy, que terminou de ser gravada recentemente e estreia no ano que vem na TV aberta.