Copa do Mundo já deixa saudade na Globo — e não é pelo Brasil

A Copa do Mundo 2022, do Catar, turbinou a audiência da Globo, que já pode sentir saudade do mundial. Mesmo com a derrota do Brasil nas quartas de final, a emissora alcançou índices de ibope substanciosos, com 165 milhões de telespectadores durante 135 horas de transmissão ao longo de 29 dias. De acordo com dados exclusivos obtidos por VEJA, a audiência diária da Globo cresceu 8 pontos, que representam 27%, em relação ao período anterior ao campeonato. O maior crescimento foi na faixa vespertina, que concentrou a maior parte dos jogos. De cada 10 domicílios, 8 estavam sintonizados na líder de audiência durante as partidas disputadas pelo Brasil, que fez o ibope bater 50 pontos.

Nesta Copa, o público feminino predominou: foram 85 milhões de mulheres contra 77 milhões de homens. A Copa do Catar também proporcionou as dez maiores médias diárias, das 7h à 0h, da Globo neste ano, desbancando a bem-sucedida novela das 9 Pantanal e até a apuração das eleições presidenciais. Agora, só daqui quatro anos.