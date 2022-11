Novela das 6, ‘Mar do Sertão’ supera ‘Travessia’ em audiência

A estreia do Brasil na Copa do Mundo 2022, no Catar, registrou não só o melhor ibope da Globo desde o último Mundial, em 2018, como também fez a atual novela das 6, Mar do Sertão, dar um baile em Travessia, folhetim das 9. De acordo com dados consolidados da Kantar Ibope Media, o jogo da Seleção Brasileira contra a Sérvia na quinta-feira, 25, marcou 49,8 pontos de média, com pico de 53 pontos. Exibida logo após o futebol, Mar do Sertão cravou 26 pontos de média. Já a novela escrita por Glória Perez para o horário nobre registrou apenas 22,9, uma audiência considerada muito baixa para a faixa. A média de ibope de Travessia ocupa a casa dos 23 pontos. Pantanal, antecessora na faixa das 9, terminou com 33 pontos.

Com novelas em baixa há alguns anos, a Globo não batia 50 pontos de audiência desde a última Copa do Mundo, na Rússia, quando Brasil jogou contra a Bélgica nas quartas de final, proporcionando 55 de média e 58 de pico. Até esta quinta-feira, a maior audiência da Globo neste ano havia sido de um capítulo de Pantanal, que marcara 34,7 pontos em 4 de outubro.