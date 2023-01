As promessas que Ezra Miller terá de cumprir para se livrar da cadeia

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Ator de Animais Fantásticos e do vindouro The Flash, Ezra Miller virou sinônimo de problema em Hollywood. Nos últimos anos, Miller se envolveu em inúmeras polêmicas, que vão desde duas prisões por agressão no Havaí até a tentativa de enforcamento de uma fã em um bar. Sua última façanha, em maio do ano passado, foi invadir a casa de um vizinho e roubar garrafas de bebida alcoólica. Nesta sexta-feira, 13, o astro se declarou culpado por invasão de propriedade, e a Justiça determinou um ano de liberdade condicional e multa de 500 dólares.

Acusado inicialmente de invasão de propriedade, roubo e furto, Miller poderia encarar a sentença máxima de 25 anos de prisão, mas as duas últimas denúncias foram retiradas como parte de um acordo judicial. Da sua parte no trato, ele promete cumprir 41 condições — dentre elas não beber, passar por testes de drogas aleatoriamente e o compromisso de seguir seus tratamentos relacionados à saúde mental.

A revista americana Variety publicou uma declaração do advogado do astro, em que ele diz: “Ezra Miller se declarou culpado esta manhã de uma contravenção de invasão ilegal no Tribunal Superior de Vermont e aceitou as condições impostas pelo tribunal. Ezra gostaria de agradecer ao tribunal e à comunidade por sua confiança e paciência ao longo deste processo, e mais uma vez gostaria de reconhecer o amor e o apoio que recebeu de sua família e amigos, que continuam sendo uma presença vital para seu cuidado com saúde mental.” Em agosto do ano passado, o ator pediu desculpas por seu comportamento através de um comunicado, revelando ter iniciado um tratamento.

