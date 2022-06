PIB cresce, mas não alivia perspectivas para Bolsonaro

A economia brasileira cresceu 1% no primeiro trimestre, com um PIB alcançando R$ 2,249 trilhões. O número é positivo, mas o cenário segue desafiador para o governo do presidente Jair Bolsonaro. Com uma alta puxada em grande parte pelo setor de serviços, há a percepção de que o principal motor do crescimento veio num mercado que sofreu muito com a pandemia e age para compensar as perdas. Daí a percepção de que alta pode não se sustentar no decorrer do ano.

O quadro desafiador eleva as pressões por uma receita para conter a disparada da inflação. Depois de intensificar a discussão sobre a liberação de subsídios para segurar os preços dos combustíveis e dos alimentos, o governo agora fala em decretar Estado de calamidade para viabilizar essas medidas sem furar tecnicamente o teto de gastos. O PIB do primeiro trimestre deste ano e o debate sobre subsídios no governo são os temas do Giro VEJA.