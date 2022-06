Em nome da eleição, Bolsonaro intensifica debate sobre subsídios

Com dificuldade de controlar a disparada dos preços, o governo intensificou o debate sobre a possibilidade de criar subsídios para frear a inflação. O presidente Jair Bolsonaro já havia dado ao ministro da Economia, Paulo Guedes, a missão de avaliar o uso desse tipo de mecanismo para conter a alta dos combustíveis. Essa discussão ganhou hoje reforço do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele saiu em defesa do uso desse mecanismo para tentar frear o avanço dos preços não só dos combustíveis, mas também dos alimentos, principalmente para aliviar o impacto nas camadas mais pobres da população. O debate sobre subsídios no governo e os novos capítulos do impasse do PSDB na eleição presidencial são temas do Giro VEJA.

Leia mais