PIB em números: o desempenho da economia no 1º tri

A retomada do setor de serviços, que representa cerca de 70% do PIB brasileiro é o motor para que a economia nacional registre bom resultado no primeiro trimestre de 2022. O PIB avançou 1%, segundo trimestre consecutivo de expansão, após o avanço de 0,5% nos três últimos meses de 2022 — no terceiro trimestre, foi registrada estabilidade, revisada para 0,1%. Com o avanço na vacinação contra a Covid-19 houve queda da obrigatoriedade das máscaras e de outras medidas restritivas, que destravaram a demanda reprimida do setor de serviços. Muito baseado no atendimento presencial, as atividades avançaram. Sob a ótica da demanda, isso também é visto com o avanço do consumo das famílias.

A preocupação agora é como sustentar este resultado, já que o setor de serviços pode caminhar para uma normalização e as condições econômicas não são das mais favoráveis. A inflação alta e o aumento dos juros dificulta a obtenção de crédito e podem ter efeitos na atividade ao longo do ano.

O Produto Interno Bruto (PIB) é o principal indicador para medir o crescimento da economia de um país. O índice soma todos os bens e serviços finais produzidos em um determinado período de tempo na moeda corrente do local. É importante ver qual o impacto da pandemia e seus desdobramentos para entender o desafio da retomada. Confira, em números, como foi o desempenho no primeiro trimestre de 2022 por setor produtivo, demanda, e sua evolução ao longo dos anos.