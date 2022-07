Bivar diz que candidatura é ‘irreversível’; PT vê ‘possível’ apoio a Lula

Após as especulações sobre sua possível desistência de concorrer à Presidência, o presidente do União Brasil, Luciano Bivar, negou que esteja avaliando apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já no primeiro turno. “A candidatura do União é irreversível, como sempre foi”, afirmou Bivar, por mensagem enviada à coluna na noite desta quinta-feira.

A declaração, entretanto, ainda contrasta com o clima dentro da campanha petista. Logo antes da mensagem de Bivar, interlocutores de Lula confirmaram as conversas com o presidente do União Brasil, que já haviam sido reveladas pelo próprio Bivar ao Amarelas On Air, programa de entrevistas de VEJA, no início deste mês.

As especulações sobre um acordo ganharam força após aliados do próprio Bivar relatarem nos bastidores que ele estaria propenso a avaliar uma aliança. A negociação passaria por promessas como o apoio de Lula para que o presidente do União Brasil concorra à presidência da Câmara dos Deputados, num cenário em que o petista saia vitorioso das urnas em outubro.

Apesar de ainda classificarem a aliança como “possível”, interlocutores alertam para um obstáculo imposto pelo próprio Lula, que pode estar por trás da nova negativa de Bivar. O petista, afirmam, teria deixado claro que não há interesse do PT em abrir mão de candidaturas estratégicas nos Estados.

