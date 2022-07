Bivar diz que conversa até com PT: ‘Viram com simpatia nosso projeto’

Dizendo-se determinado a levar sua candidatura presidencial até o fim, o presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar, faz um discurso otimista sobre sua capacidade de romper a polarização entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Jair Bolsonaro. Mas o deputado, cujo partido controla uma fatia invejável do fundo eleitoral e da propaganda no rádio e na TV, não esconde que conversa com várias legendas sobre possíveis composições. Até mesmo com o PT de Lula.

Entrevistado desta semana do Amarelas On Air, programa de entrevistas de VEJA, Bivar contou que até apresentou o projeto do União Brasil a membros da campanha petista. Mas, segundo ele, sempre partindo da premissa que a sigla não abre mão de seu projeto econômico, hoje centrado numa proposta de simplificação do sistema tributário. “Mostraram simpatia pelo nosso projeto econômico.”

Bivar minimizou a tese de que haveria um assédio do PT sobre o União Brasil, como parte do movimento de Lula para ampliar ainda mais o leque de alianças no segundo turno. O time petista vem defendendo a ideia de atrair forças de centro e até mesmo de centro-direita mais à frente na corrida, para isolar Bolsonaro.

“Não é um assédio, são conversas absolutamente republicanas, democráticas”, amenizou Bivar. “Todos querem realmente ter uma aglutinação de partidos para chegar ao poder. É o que eu tenho falado. Nosso guarda-chuva é liberal. A gente aglutina todos que são democratas.”

Bivar demonstra menos resistência em relação ao diálogo com o PT do que a uma eventual reconciliação com Bolsonaro. O PSL – que era presidido pelo deputado e se fundiu ao DEM para criar o União Brasil – deu a legenda para que o presidente se elegesse em 2018. E cresceu no embalo da onda bolsonarista daquela eleição.

Mas, segundo Bivar, não há como recuar da ruptura com o governo se o presidente insiste em flertar com um abalo nas instituições. “Eu não posso estar num governo que a todo momento fustiga as instituições. Jamais.”

