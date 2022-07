O que diz Luciano Bivar sobre a possibilidade de apoiar Lula

Luciano Bivar deve decidir até o fim de semana sobre a possibilidade de desistir da candidatura à Presidência e levar o União Brasil a apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já no primeiro turno. As conversas que deram origem a essa negociação tiveram início lá atrás, como contou no início do mês o próprio Bivar ao Amarelas On Air, programa de entrevistas de VEJA.

Questionado sobre o assunto por Flávio Freire, jornalista convidado para compor a bancada do programa, e por esta colunista, Bivar admitiu que se reuniu com o PT e afirmou que essas discussões são naturais e democráticas. Essas conversas, de acordo com ele, passam invariavelmente pela proposta do União Brasil para a área econômica. O PT, disse o parlamentar, viu “com simpatia” o projeto apresentado por seu partido, que inclui uma sólida reforma tributária.

As especulações, neste momento, apontam para um possível apoio de Bivar em troca do endosso do Lula para concorrer à reeleição como deputado federal. O aval do petista na disputa pela presidência da Câmara na próxima legislatura entraria na equação, caso ele venha a vencer a corrida presidencial.

+Leia também: Bivar disse que conversa até com o PT: Viram com simpatia nosso projeto

Confira o trecho da entrevista de Luciano Bivar ao Amarelas On Air:

Continua após a publicidade